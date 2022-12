Comment soulager la douleur et en prévenir la réapparition

À quand remonte la dernière fois où vous avez été à l’écoute de votre corps? Faites un petit exercice: assoyez-vous bien droit, relâchez les épaules, desserrez les mâchoires et décontractez les bras. Avec un peu de chance, vous devriez vous sentir mieux. Ce n’est pas le cas? Une partie de votre corps est peut-être endolorie ou vous figurez sans doute parmi les huit millions de Canadiens qui souffrent de douleur chronique. Il y a cependant une bonne nouvelle: il est possible d’obtenir un soulagement en ayant recours à un traitement dont vous avez sûrement entendu parler mais qui ne vous est pas si familier.

«Les chiropraticiens aident à apaiser la douleur des Canadiens pour qu’ils puissent mener une vie active, sans souffrir», déclare la Dre Ayla Azad, une chiropraticienne exerçant à Ajax en Ontario. «Nous nous concentrons sur la colonne vertébrale, la musculature, le système nerveux, les os, les tissus mous et les articulations que vous utilisez au quotidien.»

La chiropratique est une méthode manuelle, non invasive et sans médicaments qui permet de diagnostiquer et de traiter les causes de la douleur, en plus de rétablir la mobilité articulaire normale. Elle vise à améliorer l’ensemble des fonctions du corps afin de prévenir la réapparition – ou même l’apparition – de la douleur pour que les personnes se sentent le mieux possible.

En 2019, 4,7 millions de Canadiens ont consulté l’un des 9 000 chiropraticiens au Canada en raison de douleur au cou ou au dos, de maux de tête, de douleur arthritique ou de blessures. Le coût d’une consultation chiropratique varie selon divers facteurs comme le type de traitement et l’emplacement de la clinique. Il se peut que les services chiropratiques soient inclus dans votre régime d’assurance maladie complémentaire. Il est facile d’obtenir un rendez-vous auprès d’un chiropraticien – nul besoin d’une demande de consultation d’un médecin.

Vous vous demandez si un chiropraticien pourrait vous aider à vous sentir mieux? La chiropratique peut être utile à de nombreuses personnes, surtout à celles mentionnées ci-dessous.

Vous êtes: une personne qui passe l’essentiel de son temps devant un ordinateur

Vous savez que si vous passez trop de temps devant un écran, ce n’est pas bon pour vos yeux. Or, saviez-vous que le fait de rester assis devant un écran (ou ailleurs) pendant une longue période peut entraîner de la douleur au cou et au dos? Il peut être bénéfique de prendre régulièrement une pause pour bouger, vous lever et marcher ou de consulter un chiropraticien. Ce dernier pourra vous conseiller de choisir une chaise de bureau ergonomique, soulager votre douleur grâce à des techniques manuelles et vous montrer des exercices d’étirement appropriés.

«Après une première évaluation de mon état, on m’a expliqué comment on allait s’y prendre pour que je me sente mieux, on m’a dit ce que je devrais faire entre les séances (notamment des exercices) pour améliorer ma santé et on a élaboré un calendrier de rétablissement», souligne Phil, un patient d’Halifax qui a suivi un traitement chiropratique en raison d’une douleur dorsale. «Mon chiropraticien a fait des miracles.»

La chiropratique peut aussi comprendre des ajustements vertébraux et des mouvements de la colonne vertébrale pour favoriser la mobilité articulaire. Ces manipulations peuvent aider à atténuer les symptômes, à rétablir l’état fonctionnel et à corriger la posture.

Vous êtes: une personne qui éprouve de la douleur ou des problèmes de mobilité en vieillissant

L’activité physique et les étirements contribuent à apaiser la douleur chronique dont souffrent la plupart des gens âgés. L’exécution de mouvements simples peut améliorer l’équilibre, l’endurance et la résistance osseuse, ce qui peut diminuer le risque d’accidents et de blessures. Les chiropraticiens peuvent prodiguer des soins pour soulager la douleur, augmenter l’amplitude articulaire, améliorer l’état fonctionnel et l’équilibre, renforcer les articulations et rectifier la posture. Ils peuvent aussi recommander des exercices complémentaires au traitement que le patient effectue à la maison.

Vous êtes: une femme enceinte qui présente des malaises physiques

La grossesse entraîne souvent des maux de dos qui peuvent nuire à l’accomplissement des activités quotidiennes. Ce n’est pas surprenant car une femme enceinte prend en moyenne 13,6 kg (30 lb), ce qui exerce une pression sur le dos, les hanches, les genoux, les chevilles et les pieds. De plus, la grossesse modifie la posture, ce qui peut causer de la douleur au bas du dos. Un chiropraticien peut utiliser diverses techniques manuelles pour réduire les maux de dos et les douleurs pelviennes, apaiser les muscles endoloris et même calmer la fatigue. Il peut aussi suggérer à la femme enceinte de faire certains exercices et étirements qui l’aideront à se préparer à l’accouchement et à se rétablir rapidement.

Vous êtes: un adepte de la mise en forme qui s’est fixé des objectifs ou qui souffre de douleur nuisant à sa performance

Un chiropraticien peut faire appel à la manipulation des articulations, à la mobilisation manuelle et au traitement des tissus mous pour atténuer la douleur et rétablir l’amplitude articulaire. Selon la province de pratique, il peut aussi employer d’autres types de thérapie comme l’acupuncture, le laser ou les ondes de choc pour mieux contrer les douleurs musculaires.

La douleur due à l’activité physique est courante et peut varier de légère à grave ou d’aiguë à chronique. Elle résulte le plus fréquemment de la sollicitation répétée d’une articulation ou d’un groupe de muscles, d’un surentraînement ou d’un faux mouvement. Il peut s’agir entre autres d’une douleur au bas du dos, d’un genou endolori à la suite d’une blessure, d’un claquage musculaire ou d’une entorse de la cheville.

«Je me suis fait mal au dos en jouant au tennis et j’ai suivi un traitement chiropratique», raconte Tricia, une policière à la retraite de Calgary qui mène une vie active. «Je voulais confier mon dos à des mains expertes.» Elle ajoute que sa chiropraticienne est en mesure de traiter ses blessures pour qu’elle puisse se donner à fond sur le terrain.

Un chiropraticien peut aussi vous aider à améliorer votre performance pour que vous puissiez atteindre vos objectifs sportifs. De plus, il peut parvenir à atténuer la douleur qui vous empêche de toucher à votre but.

Vous êtes: une personne qui a eu un accident et qui ne se sent plus comme avant

Si vous avez eu un accident ou fait une chute, vous pouvez éprouver une douleur que vous ne ressentiez pas avant. Un chiropraticien peut se servir de diverses techniques pour traiter les muscles, les tendons, les ligaments ou les nerfs douloureux.

Vous êtes: une personne qui n’est pas aussi bien physiquement qu’elle le devrait

Il s’agit peut-être d’un mal de dos récurrent qui vous gêne ou d’une douleur au poignet qui survient quand vous promenez votre chien. Ou encore vous désirez simplement demeurer en pleine forme. Quelle que soit la situation, un chiropraticien peut évaluer votre état et établir un plan de traitement pour que vous puissiez vous sentir – ou continuer de vous sentir – aussi bien que possible.

Pour en savoir plus ou pour trouver un chiropraticien près de chez vous, visitez le chiropractic.ca/fr/.