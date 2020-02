Pourquoi le stress contribue à déshydrater votre peau durant l’hiver

Sephora

Le stress fait inévitablement partie du quotidien des adultes et, à l’instar de votre patron et des impôts, on ne peut pas l’éviter. Dans certains cas, le stress peut avoir un effet bénéfique, car il nous aide à demeurer alertes et motivés pour pouvoir écarter une menace ou un danger appréhendé. Il s’agit de la réaction de lutte ou de fuite de l’organisme, laquelle se transforme en mécanisme de survie.

C’est le stress intense ou chronique qui devient nuisible parce qu’il entraîne des conséquences physiques et émotionnelles. Malheureusement, le stress chronique est très répandu de nos jours. Près du tiers des Canadiens âgés de plus de 15 ans affirment que la plupart de leurs journées sont «assez» ou «extrêmement» stressante.

Pour ce qui est de votre peau, tout problème cutané qui vous touche s’aggrave lorsque vous êtes sous pression. Par exemple, si vous êtes portée à avoir la peau sèche, vous aurez probablement l’impression qu’elle est encore plus déshydratée et gercée.

On ne peut pas éliminer le stress de notre vie (ce serait bien, n’est-ce-pas?), mais il est possible d’en atténuer les répercussions sur notre esprit et notre corps. Pour soulager la peau déshydratée et fatiguée, choisissez des produits topiques offerts par Sephora qui procurent une hydratation immédiate et durable.

Masque hydratant aux électrolytes F-Balm™ de Drunk Elephant™

Ce masque de nuit rafraîchissant est composé d’un mélange d’électrolytes – eau de coco, sodium PSA, magnésium PSA et extrait de figue de Barbarie – qui réhydrate la peau abîmée et desséchée. Les acides gras apaisants, fournis par de minuscules perles qui éclatent durant l’application, jouent un rôle essentiel dans le maintien du taux d’hydratation tout en permettant d’améliorer la texture et la souplesse de la peau. Convenant à tous les types de peau qui présentent une déshydratation, ce masque cible aussi le manque d’éclat et le teint inégal de la peau ainsi que la perte de fermeté et d’élasticité.

Le sérum en bâton Tatcha

Offert sous forme de bâton pratique, ce sérum hydrate la peau asséchée par le stress pendant toute la journée. Il renferme des ingrédients nourrissants comme le squalane, un facteur d’hydratation d’origine végétale qui est similaire au squalane naturel de la peau, et la mélisse japonaise surnommée «la plante qui prend soin des autres» en raison de ses effets apaisants. Gardez ce sérum en bâton dans votre sac à main pour rafraîchir l’éclat de votre visage et hydrater votre peau sèche où que vous soyez.

