Beauté

Présenté par



Perte des cheveux chez la femme: les meilleurs remèdes et traitements efficaces

La perte de cheveux ou alopécie peut s’avérer difficile pour les femmes qui en souffrent. Des experts nous livrent les meilleurs traitements, les remèdes et des trucs pour conserver une chevelure saine et soyeuse. Ils nous expliquent également les principales causes de la perte de cheveux chez la femme.

1 / 21 Shutterstock La greffe de cheveux ou transplantation capillaire: un traitement efficace pour contrer l’alopécie féminine La transplantation capillaire est une technique qui vise à prélever des cheveux et à les réimplanter dans une zone plus dégagée. Les greffes capillaires réussissent chez les femmes qui ont perdu leurs cheveux. « Elles sont particulièrement efficaces, » affirme la Dre Wexler. Les chirurgiens transplantaient auparavant des bandes entières de cuir chevelu, mais le repiquage individuel de follicules pileux de l’arrière du cuir chevelu donne de meilleurs résultats. Parce que l’arrière de la tête est plus résistant à la perte de cheveux, il y a généralement plus de cheveux. « C’est fastidieux et coûteux, mais cette approche représente la possibilité de bons résultats chez les femmes », dit la Dre Wexler. Les greffes folliculaires sont effectuées par des chirurgiens qualifiés dans la greffe de cheveux; certains sont dermatologues. Vous avez les cheveux fins ou clairsemés? Suivez ces 8 règles pour leur donner du volume.

2 / 21 Y Photo Studio / Shutterstock Essayez le Minoxidil Une première option de traitement est le Minoxidil. C’est un liquide à appliquer sur le cuir chevelu qui ralentit la perte, voire accélère la repousse d’une partie des cheveux et qui est parfois efficace dans la pelade. Il y a des remèdes topiques ou par voie orale, à base de plantes, pour les hommes et les femmes. Ils contiennent des extraits naturels de graines de fenugrec ou de palmier nain, mais il n’y a aucune certitude quant à leur efficacité. «Le Minoxidil est un médicament vasodilatateur qui diminue la pression sanguine et qui peut également ralentir la chute des cheveux et même favoriser la repousse», explique Nick Dimakos. Le docteur Robert Jones, qui a recommandé ce traitement à plusieurs de ses patientes, soutient qu’il est efficace dans la plupart des cas. Mais avant d’envisager prendre du Minoxidil, il faut consulter un médecin. Essayez ces astuces pour faire pousser vos cheveux plus rapidement.