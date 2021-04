Omy Laboratoires: une compagnie québécoise qui prend du terrain

3 / 3

Omy Laboratoires

Des produits de qualité, garantie

Bien avant la création de l’entreprise, les deux entrepreneures se passionnaient déjà pour le secteur de la cosmétique. Elles se sont rencontrées après leurs études respectives à l’université. Les deux femmes avaient le même but: pallier le manque de cosmétiques personnalisés québécois en offrant une alternative plus éthique. Omy offre même une garantie de 28 jours. Vous ne voyez aucun changement après une période d’utilisation d’un produit X après 28 jours? Omy s’assurera de reformuler le produit afin qu’il soit encore mieux adapté pour vous. «On ne fait pas des produits sur mesure pour n’en vendre qu’une fois, dit Mme Séguin. Notre but, c’est de créer des relations à long terme; c’est ça notre mission. De comprendre chaque humain dans sa globalité pour offrir des produits sur mesure et ça tout au long de leur vie.»

Avec un tel succès, c’est à se demander si Omy se tournera éventuellement vers le monde du maquillage naturel. «Ce qu’on veut, c’est faire une différence dans la vie des gens et voir un véritable changement [dermatologique], dit Rachelle Séguin. Il n’y a rien qui me rend plus fière que lorsqu’on fait une formule sur-mesure à quelqu’un et que cette personne ose sortir de chez elle sans maquillage.»

Pour Mme Séguin et sa collègue, l’intérêt pour les soins dermatologiques est plus grand que celui d’une future gamme de maquillage. Andréa Gomez et Rachelle Séguin sont récipiendaires du «Prix de la compagnie startup la plus prometteuse de la francophonie canadienne» pour l’édition 2021 de la Coupe des startups.