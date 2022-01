Une maison en cadeau et autres bonnes nouvelles à travers le monde

1 / 5

Avec la permission de L’École italienne de chiens de sauvetage

Italie: sauveteurs canins à la rescousse

L’École italienne de chiens de sauvetage, dont le siège social est à Milan, patrouille sur les plages de la péninsule depuis plus de 30 ans avec environ 400 chiens bien entraînés et qualifiés – principalement des terre-neuve, mais aussi des labradors et des bergers allemands – qui sauvent une trentaine de personnes chaque année.

Ancien photographe et bénévole du service italien de la protection civile, son fondateur Ferruccio Pilenga a commencé avec son chien, Mas, un terre-neuve doté d’une force incroyable. Ensemble, et avec l’aide de la garde côtière, de l’armée et de la police, ils ont sauvé plusieurs marins, plongeurs et nageurs les premières années.

Ferruccio Pilenga applique ce qu’il appelle la technique du dauphin: un sauveteur humain s’accroche au harnais du chien qui nage en direction de la victime. Au fil du temps, il a eu recours à diverses embarcations et à des hélicoptères dans ses missions et s’est mis à entraîner d’autres héros à quatre pattes.

Tout le monde peut poser la candidature de son animal, mais la formation est dure et longue – au moins un an. Le chien apprend à se jeter à l’eau d’un hélicoptère ou d’une embarcation et doit maîtriser des techniques de survie reconnues. Les terre-neuve et autres chiens d’eau sont particulièrement doués pour ce métier, dit Ferruccio Pilenga, en raison de leur puissance, de leur poil imperméable et de leur capacité à affronter les courants.

«Si j’interviens seul, dit-il, je suis seul. Si j’interviens avec un chien, je deviens une équipe de sauvetage.» Avec un autre terre-neuve appelé Reef, Ferruccio Pilenga a fait des démonstrations et donné des formations aux services de sauvetage américains, allemands et suisses.

