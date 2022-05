1 / 5

IGOR LASKI PHOTOGRAPHIE, avec la permission du SFt

Maroc: un refuge pour animaux

À Tanger, à la fin des années 1970, Salima Kadaoui était encore une enfant quand elle a fait le vœu d’améliorer le sort des animaux errants. À huit ans, bénévole auprès d’une organisation caritative dédiée aux animaux, elle a pu constater que l’absence de programmes municipaux de vaccination et de stérilisation rendait la tâche encore plus difficile. «Je rentrais chez moi en pleurant, incapable d’accepter la situation, se souvient-elle. Je me suis promis de transformer les mentalités dans mon pays.»

En 2012, après avoir élevé ses enfants au Royaume-Uni, Salima est revenue au Maroc s’occuper d’un parent souffrant. Elle en a profité pour tenir sa promesse d’enfance et fonder le Sanctuaire de la faune de Tanger (SFT). Il accueille en ce moment plus de 450 chiens, 100 chats, 48 ânes, deux sangliers sauvages, un singe, deux cigognes et une mule, entre autres bêtes. Financé par des dons, le refuge emploie 14 personnes, pour la moitié d’anciens sans-abri qui vivent aujourd’hui sur le site. Ils recueillent les animaux errants et les font stériliser et vacciner avant de les envoyer au sanctuaire.

Une bonne partie de leur temps est consacrée aux chiens: il y en a trois millions qui errent dans les villes et villages du Maroc. Avec son équipe, elle a soigné, stérilisé et vacciné plus de 3000 chiens.

Durant la pandémie, le SFT a élargi ses activités pour distribuer de la nourriture aux sans-abri et aux chiens errants de Tanger. Salima Kadaoui est persuadée que la vue des camions mobilisés pour leur venir en aide a contribué à les réunir. «Ils partageaient la même détresse, dit-elle. Aujourd’hui, davantage de gens y sont sensibles.»

