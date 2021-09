Un cri dans l’immensité: victime d’une attaque de grizzly

1 / 6

toseeg/Shutterstock

Colin Dowler a grandi dans l’île Quadra située entre l’île de Vancouver et la côte ouest du Canada. Toute sa vie, il a cherché à se dépasser, à aller plus vite, à monter plus haut, malgré sa frêle constitution et une maladie congénitale du genou. Jenifer, qu’il a épousée 16 ans plus tôt, l’a parfois supplié de ralentir. À skis, il fonçait sur les pistes noires; à vélo, il dévalait les sentiers les plus accidentés. S’il ne ressentait pas de peur, il avait le sentiment de manquer l’essentiel.

En 2019, pour son 45e anniversaire, Colin s’est réservé une semaine de congé à la fin du mois de juillet. Il vit avec Jenifer et une de leurs filles à Camp­bell River, dans la partie orientale de l’île de Vancouver. Il dirige les services généraux du département de la santé publique de l’île.

Il a prévu une randonnée de deux jours en solitaire sur les sentiers du mont Doogie Dowler, qu’il compte gravir de nouveau plus tard avec son frère aîné, Paul. Cette montagne de 2000 mètres doit son nom au grand-père de Colin et est située dans la chaîne côtière du sud de la Colombie-Britannique. Il est fier d’être un descendant de papi Doogie et que son nom soit immortalisé dans la nature. Cela dit, aucun Dowler n’a encore fait l’ascension jusqu’au sommet.

Le projet n’enchante pas Jenifer. Elle a l’habitude de voir son mari entreprendre ses randonnées en solitaire, mais ça ne lui plait pas de le savoir seul navigant dans une baie inconnue, roulant à vélo sur un sentier désert et traversant le pays des grizzlis pour y passer la nuit. C’est faire la part trop belle à la catastrophe. «Si je ne suis pas rentré lundi à 20h, tu commenceras à t’inquiéter», lui dit-il pour la rassurer.

Jenifer rit. Combien de fois a-t-elle entendu cette phrase?

La veille, avant de se coucher, Colin prépare un bagage léger. Plutôt qu’une tente, il opte pour un sac de bivouac, sorte d’abri portatif pour une personne. Il y a aussi un GPS, un saucisson de gibier de sa confection et quelques objets essentiels glissés dans les poches du sac à dos. Sans oublier le canif à lame d’acier de quelque huit centimètres, cadeau de son père qu’il préfère au traditionnel couteau suisse.

Quelques années auparavant, Neal McLennan s’était aussi aventuré sur le territoire de l’ours grizzly.