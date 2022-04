Transports en commun gratuits… et autres bonnes nouvelles!

Ils n’ont ni badge ni uniforme, mais une généreuse indemnité repas. Près de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, 20 cochons ont été mobilisés pour un projet pilote d’une durée de six semaines visant, à terme, la réduction du nombre d’oies percutées par les avions dans ce hub international. Les bêtes ont été installées dans un champ de betteraves sucrières entre deux pistes d’atterrissage. Leur mission? Dévorer toute forme de vie végétale qui plaît aux oies et, par leur seule présence, intimider d’autres oiseaux.

Espagne: le transport en commun gratuit vaut bien une voiture

La diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’affranchissement de notre dépendance aux carburants fossiles sont au cœur des débats partout dans le monde. Pour encourager les modes de transport plus verts, surtout dans l’espace urbain, de nombreux pays offrent une prime à la conversion à l’achat d’une voiture électrique. La ville de Barcelone a opté pour un échange: lâchez votre voiture énergivore et profitez des transports en commun gratuits. Ceux qui acceptent ou qui se débarrassent d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions environnementales bénéficient d’un abonnement gratuit valide trois ans. En plus d’être écologique, la mesure fait faire des économies et réduit considérablement le stress que crée la voiture.

