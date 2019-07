7 / 7

Ne l’accusez pas directement

Des clients ont confié à Lew Bayer que ce genre de conversation est difficile à mener. Elle conseille d’éviter tout reproche direct qui vise l’interlocuteur – donc d’éviter les pronoms « tu » et « vous » – pour se concentrer sur des exemples de ce qui dérange les autres, dont vous, et sur les changements qu’on espère.

Pour Chantal Bérubé, la confrontation était exclue. Elle a démissionné pour préserver son moral et sa réputation. Par chance, elle a retrouvé un milieu de travail et des collègues beaucoup plus agréables. «Les êtres humains sont bourrés de défauts et font fatalement des conneries de temps en temps, dit-elle. Le secret, c’est de déterminer rapidement s’il s’agit d’un accident ou d’une habitude – et si ça peut se corriger – afin de pouvoir décider en connaissance de cause s’il est possible de continuer à avoir des rapports avec eux.»