L’agriculture sur nos toits, retrouvailles émouvantes et autres bonnes nouvelles

Depuis plus de 150 ans, on brûle du charbon pour produire de l’acier, recrachant ce faisant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Aujourd’hui, on estime le secteur responsable de 7 à 9% de toutes les émissions directes provenant des combustibles fossiles. Cela représente 2,6 gigatonnes de dioxyde de carbone – plus que ce qu’émettent tous les animaux de la Terre.

Chine: une famille retrouve un fils kidnappé

Il aura fallu à Guo Gangtang plus de 20 ans, 500 000 kilomètres, 10 motocyclettes et quelques os fracturés pour finalement retrouver son fils en juillet dernier. Lors d’une conférence de presse à Liaocheng, dans la province du Shandong, Guo et sa femme, Zhang Wenge, en pleurs, serraient enfin dans leurs bras celui que, à la naissance, ils avaient appelé Xinzhen. «Mon bébé, tu es revenu!» a dit la mère. Il avait disparu en 1997, à l’âge de deux ans.

En Chine, on estime à 20 000 par année le nombre de rapts d’enfants. La plupart sont vendus à des parents adoptifs. Dans sa quête, Guo Gangtang a parcouru en tous sens le pays à moto en arborant un drapeau à l’effigie de son fils et a dormi sous les ponts lorsque l’argent lui manquait. Son histoire a même inspiré le film à succès Lost and Love, sorti en 2015. Les policiers ont utilisé un registre de photographies et un test d’ADN pour confirmer l’identité du jeune homme, qui est maintenant enseignant. Un homme et une femme ont été arrêtés pour avoir enlevé et vendu Xinzhen au réseau de trafic d’enfants qui l’a livré à sa famille adoptive.