La préservation des aires de vêlage

Durant mon séjour à Arctic Village, j’ai mangé du caribou préparé d’une demi-douzaine de façons différentes. Un soir, je suis arrivée chez Sarah James pour découvrir qu’un festin m’attendait sur la table de cuisine. Elle m’a servi du caribou frit, du riz et une salade composée des seuls légumes régulièrement disponibles à la petite épicerie du village – un mélange de petits pois, de maïs et de carottes en dés dans une boîte de conserve, assaisonné de mayonnaise et d’épices.

Nous avons achevé ce repas avec du pain frit maison, légèrement sucré et parsemé de raisins secs. Puis l’un des amis de Sarah James m’a fait goûter la «crème glacée» akutuq: des baies de ronce remarquables fraîchement cueillies, surmontées de glaçage Crisco fouetté et de sucre.

Tout était délicieux, mais semblait aussi lourd de sens. Les gens d’ici vivent du caribou avant tout, mais aussi de l’orignal et du mouflon. Ils mangent du saumon, de la truite grise, du corégone, de la lotte et du brochet. Ils consomment du canard et de la bernache, du rat musqué et du spermophile arctique bien gras. En complément de ces aliments sauvages, ils trouvent quelques denrées de base à prix prohibitif à l’épicerie: de la farine, du riz, des biscuits salés, une conserve occasionnelle de macédoine de légumes. Je me demandais quel était le cœur de la lutte pour la préservation des aires de vêlage, et j’ai compris que c’était cela. À la suite de la catastrophe de l’Exxon Valdez, le gouvernement du Yukon avait publié en 1992 une brochure intitulée «What Is at Stake Is a Way of Life Thousands of Years Old» («C’est un mode de vie vieux de plusieurs milliers d’années qui est en jeu»). Mais cela demeurait intangible, je ne parvenais pas à en saisir réellement le sens. Ici, sur la table devant moi, se trouvait une preuve à laquelle je pouvais m’accrocher. Je pouvais y goûter.

