7 mythes à déboulonner concernant la pleine lune

On accuse la pleine lune d’être responsable d’un tas de phénomènes farfelus – et on ne parle pas seulement ici de loups-garous! Voici quelques mythes au sujet de la pleine lune auxquels vous pouvez enfin cesser de croire.

1 / 7 ISTOCK/MEGAFLOPP Mythe: il est dangereux de subir une chirurgie pendant la pleine lune C’est un mythe qui a la peau dure: les grosses chirurgies devraient être programmées en fonction des prévisions astrologiques sous prétexte que les marées auraient une incidence sur le flux sanguin. La pleine lune influence les marées, c’est vrai, mais elle n’affecte en rien votre circulation sanguine. Une étude publiée dans la revue Anesthesiology et rapportée sur livescience.com montre que la phase lunaire n’a eu aucun effet sur les résultats de quelque 18 000 chirurgies cardiaques réalisées à la Cleveland Clinic entre 1993 et 2006. En fait, la lune a très peu d’effet sur le liquide dans votre corps en général. Certaines études suggèrent même qu’il est plus sûr de subir une chirurgie cardiaque pendant la pleine lune. La lune a-t-elle vraiment des pouvoirs? Voici les mystères de la lune qui intriguent les scientifiques.

2 / 7 ISTOCK/SJOERD VAN DER WAL Mythe: la lune a une face obscure Quoiqu’en dise le magnifique album de Pink Floyd en 1973, le «côté obscur de la lune» (Dark side of the moon) n’existe pas vraiment. Selon la NASA, ce que nous appelons le «côté obscur» est en fait un «côté éloigné». Comme la lune tourne, il y a toujours 41% de sa surface qui ne peut jamais être vue de la terre. Et malgré les apparences, les scientifiques ont découvert qu’il ne fait pas noir de l’autre côté. Les taches sombres que nous voyons de la terre sont en réalité des «plaines volcaniques». D’ailleurs, cette fameuse face cachée fait partie des 15 faits intéressants à savoir sur la lune.