Ils auront 100 ans en 2022

Le Lincoln Memorial, Jack Kerouac, la BBC et le blender (mélangeur) – et bien d’autres choses sans lesquels il serait difficile d’imaginer la vie aujourd’hui! – auront cent ans cette année.

Croyez-le ou non, le premier magazine Reader’s Digest a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1922, à une époque où la consommation d’alcool était illégale; les émissions de radio étaient nouvelles, divertissantes et informatives (un peu comme Twitter l’est aujourd’hui); les femmes n’avaient obtenu le droit de vote que récemment; et les années folles occupaient le devant de la scène.

Time Inc.

Fondée en 1922 par Henry Luce, Time Inc. publie son premier numéro le 3 mars 1923. Joseph G. Cannon (ancien président de la Chambre des représentants) est en couverture, et le magazine couvre le premier hélicoptère, le changement éventuel des lois sur le divorce, la sortie du film Madame porte la culotte (Adam’s Rib), la nouvelle taxe de 1 cent sur les cigarettes dans l’Indiana et les derniers paiements de réparation de l’Allemagne, sans oublier la critique négative du poème La Terre vaine, de T.S. Eliot, selon le site de Time.

Time Inc. éditera également divers magazines emblématiques comme Fortune (1930), Life (1936) et Sports Illustrated (1954), ainsi que Entertainment Weekly, People et InStyle, avant d’être racheté par Meredith Corporation, en 2018.

