Elle retrouve ses sauveteurs 35 ans après l’accident

Je m’appelle Desireé

Quand la pandémie de la covid-19 a fait dérailler les plans de Philip Friedman de retrouver son métier d’enseignant près de Shanghai, en Chine, ce passionné de pêche de 63 ans a choisi de rester en Californie avec sa famille. Il s’est attelé à la conception d’un podcast sur son violon d’Ingres.

Il a lancé Friedman Adventures («Les aventures de Friedman») en décembre 2020. Il s’agissait de réunir des pêcheurs sur le port pour parler de bateaux, de prises et donner quelques conseils pratiques. Dans un épisode, Mark a raconté le sauvetage de 1986.

Ce même jour, Pablo Peña, un ingénieur ferroviaire de 41 ans, a écouté cette émission en voiture durant les 20 minutes de trajet qui le menaient à son travail. Cette histoire incroyable lui évoquait un souvenir. L’homme se rappelait une conversation quelques années plus tôt avec une ancienne collègue. Elle avait perdu ses parents dans un accident de bateau dont elle restait la seule survivante.

«J’ai imaginé que ce pouvait être elle, se souvient Pablo. Mais pour que ça colle, il fallait qu’ils donnent son nom.»

C’est alors que Mark a dit: «La petite que nous avons sortie de l’eau s’appelait Desireé Rodriguez», en ajoutant que c’était un nom courant à Los Angeles.

Pablo était sidéré. Dix ans plus tôt, à l’occasion d’une excursion de pêche, il avait rencontré Philip Friedman. Il lui a aussitôt envoyé un message.

«C’est pas vrai! C’est une blague! ai-je cru en le lisant, se rappelle Philip. J’ai pensé qu’il plaisantait.» Mais il voulait retrouver cette femme. «Il faut terminer cette histoire!»

Philip a orchestré une rencontre surprise entre les deux capitaines et celle qu’ils avaient secourue des années plus tôt. Il s’est d’abord assuré que Desireé acceptait de jouer le jeu.

«L’idée me paraissait étrange, il n’y avait rien d’inquiétant, mais c’était un peu troublant, raconte Desireé, aujourd’hui policière au bureau du shérif du comté de Los Angeles. Après toutes ces années, qu’une telle chose soit possible relevait du miracle.»

Desireé a accepté et s’est présentée au studio quelques jours plus tard. Le plan de Philip Friedman était simple: elle serait Raquel, une traductrice qui raconterait de nouveau l’histoire du sauvetage pour la télé espagnole.

«Au début, j’étais nerveuse, se souvient Desireé. J’allais voir ces hommes et refermer le chapitre de ce qui s’était passé durant cette funeste journée.»

Tout sourire, elle a écouté ses sauveteurs raconter leur version. Ils n’ont pas soupçonné un instant sa véritable identité.

Moins de 10 minutes plus tard, Philip a mis fin à la ruse: «Les gars, j’ai un truc à vous dire. Cette femme n’est pas traductrice. Je la laisse se présenter.

— Je m’appelle Desireé», a-t-elle murmuré d’une voix tremblante.

Saisissant brusquement qui elle était, Mark a tapé sur la table. Ont suivi des larmes, des étreintes, des exclamations, puis le récit de ce qui avait réuni ces étrangers quelques décennies plus tôt a déferlé comme un torrent.

«Elle est un peu notre fille, parce nous l’avons ramenée à la vie», affirme Paul.

Pendant des années, Desireé avait pensé à ces hommes qui l’avaient secourue. Maintenant qu’elle les a retrouvés, elle espère ne plus jamais perdre ce lien.

Le 18 mai 2021, 35 ans jour pour jour après l’accident, Paul Strasser et Mark Pisano ont conduit Desireé et sa famille au large de l’île Santa Catalina, refaisant sur leur bateau de pêche le même trajet que des années plus tôt.

«C’était exactement comme le jour où nous l’avons trouvée», dit Paul. Le bateau s’est immobilisé et la famille a pu se recueillir un instant. Les hommes ont tendu des bouquets – d’œillets, de roses et des brins de muguet – à Desireé et aux siens qui les ont lancés dans l’eau à la mémoire des disparus.

Un geste étrangement parfait. Les deux marins ne pouvaient pas savoir, alors Desireé a expliqué: sa mère adorait le muguet, c’était sa fleur préférée.

