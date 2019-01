Vitrine des marques

Vitrine Marque de confianceMD 2019

Les résultats du sondage Marque de confianceMD 2019 ont été dévoilés et les gagnants des 32 catégories ont été annoncés! Apprenez-en plus sur les marques exceptionnelles présentées ci-dessous et vous verrez pourquoi les Canadiens leur font confiance.

MD Marque de confiance est une marque déposée de Sélection du Reader’s Digest.

1 / 34 Photo: Behr 1. La marque de peinture intérieure, de peinture extérieure et de teinture extérieure la plus digne de confiance : Behr La création de l’entreprise Behr remonte à 1947 lorsque Otho Behr fils a commencé à vendre à des magasins de peinture de l’huile de lin stockée dans le coffre de sa voiture familiale. Quand ses clients lui ont fait savoir qu’ils recherchaient un produit plus efficace à appliquer sur le séquoia, Otho et son père chimiste ont conçu une teinture et un fini clair qui répondaient à leurs besoins à partir du garage familial des Behr. Cela a donné le coup d’envoi à une entreprise familiale de teinture qui a par la suite diversifié ses activités pour y inclure de la peinture intérieure et extérieure en 1986. Aujourd’hui, Behr est présente au Canada, aux États-Unis et à l’étranger. Elle est renommée pour ses peintures et teintures de qualité supérieure qui inspirent vraiment confiance. Behr.com

2 / 34 Photo: Financière Sun Life 2. La marque d’assurance vie la plus digne de confiance : Financière Sun Life La Financière Sun Life est profondément enracinée au Canada, où elle a été fondée il y a plus de 150 ans. Initialement centrée sur l’assurance, notre offre s’est élargie aux solutions d’assurance-vie, d’assurance-santé et de gestion de patrimoine. Aujourd’hui, la Financière Sun Life est un chef de file de l’industrie et sa clientèle se compose de millions de particuliers et de milliers d’entreprises au pays, et de millions d’autres clients partout dans le monde. Sunlife.ca