Liste des gagnants

Les gagnants Marque de confianceMD 2021 de Sélection

Tous les ans, Sélection mène un sondage auprès des Canadiens pour déterminer les Marques de confianceMD au Canada. Cette année, les réponses de plus de 4 000 participants ont été compilées afin de connaître les marques gagnantes en 2021!

Nous avons demandé aux Canadiens, sous forme de question ouverte, d’identifier les marques auxquelles ils font le plus confiance dans 33 catégories de produits, incluant des biens de consommation courante, des institutions financières et des détaillants canadiens.

Nous avons le plaisir de dévoiler les gagnants Marque de confianceMD 2021 de Sélection, y compris les gagnants Platine désignés Marque de confianceMD depuis dix années d’affilée ou plus et les gagnants Or désignés Marque de confianceMD depuis cinq à neuf années consécutives!

Félicitations à tous les gagnants Marque de confianceMD 2021!

* Marques à égalité dans la catégorie

MD Marque de confiance et Marques de confiance sont des marques déposées de Sélection du Reader’s Digest.