Trucs et astuces

Vrai ou faux: 51 fausses idées reçues déboulonnées

Napoléon n’était pas petit? Les bananes ne poussent pas dans les arbres? Les pyramides n’ont pas été construites par des esclaves? Découvrez les mythes les plus répandus et les plus populaires déboulonnés et mis K.-O par les faits.

1 / 51 Shutterstock La vérité sur Napoléon Le Grand Napoléon était, en fait, petit. À 5 pieds et 6 pouces, il était à peine plus grand que la moyenne des hommes français de l’époque. Évitez de baptiser un cochon Napoléon en France! Voyez ces lois bizarres à travers le monde.

2 / 51 Shutterstock La vérité sur la baignade après un repas Il n’est pas recommandé de manger avant une baignade. Ce n’est cependant pas les crampes que vous devriez craindre, c’est plutôt l’alcool qui augmente le risque de crampes dans l’eau. Un estomac plein risque cependant de rendre votre souffle plus court. Vous venez d’engloutir un repas particulièrement copieux? Voici comment vous remettre des excès de table.