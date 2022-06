La température idéale dans la maison en été: comment régler son thermostat

Shutterstock

Quand on est au cœur de l’été et qu’il est temps de démarrer la climatisation, deux situations peuvent se présenter: le thermostat est réglé trop bas et on gèle, ou trop haut, car quelqu’un l’a mal réglé. Personne n’aime transpirer en se prélassant chez soi, pas plus que de porter un chandail de laine en juillet. Voyons à quelle température régler le thermostat en été pour contenter tout le monde, et prévenir une hausse astronomique de votre facture énergétique.

Réglage optimal du thermostat en été

Tout comme 20°C (68°F) peut être considéré comme la température idéale pendant l’hiver, elle serait de 25°C (78°F) pour la période estivale. La température ambiante devrait convenir au plus grand nombre possible de membres de votre maisonnée.

Selon l’entreprise Direct Energy, même s’il faut à votre famille un certain temps pour s’y habituer, 25°C (78°F) serait le chiffre magique pour les tenir au frais tout en gardant la main sur votre facture énergétique.

Comme autre moyen d’économiser, on conseille de laisser le thermostat entre 26°C et 28°C (80°F et 82 °F) pendant la nuit, lorsque tout le monde dort. Notre température corporelle baisse quand on dort, ce qui permet théoriquement de tolérer des températures plus élevées. Il est également conseillé de porter des vêtements de nuit légers ou minimaux et de n’utiliser qu’un seul drap.

Ressources naturelles du Canada recommande de combiner les ventilateurs et l’air climatisé pour tempérer la hausse de votre facture d’électricité et ménager votre système. Direct Energy propose de monter le thermostat jusqu’à 31°C (88°F) quand la maison est vide, surtout si vous amenez vos animaux de compagnie avec vous en vacances.

Pour les animaux domestiques, n’oubliez pas que les oiseaux et plusieurs petits mammifères ne peuvent tolérer plus de 29°C (85°F) dans la maison. Pour les chiens, la température ne devrait pas dépasser 27°C (82°F). (Voici la meilleure température à l’intérieur de la maison pour votre animal de compagnie.)

Ajuster le thermostat d’intérieur

Une température de 25°C (78°F) serait idéale pour votre facture énergétique, mais pourrait être un peu trop élevée pour certains. Ce facteur dépend de la situation de votre maison, de la quantité de soleil direct qu’elle reçoit et de la qualité de son isolation thermique. Si pour les membres de votre ménage et vous-même, 25°C (78°F) semble trop chaud, voici des moyens pour rester au frais:

• Portez des vêtements légers et lâches.

• Utilisez un ventilateur de plafond dans la pièce.

• Évitez d’allumer le four durant la journée.

• Prenez une douche fraîche avant d’aller au lit.

Si rien de ceci ne fonctionne, baissez le thermostat de 1 degré par jour jusqu’à ce que tout le monde soit satisfait. (Découvrez la journée la plus chaude enregistrée au Canada , qui remonte à 1937, dans deux petites villes de la Saskatchewan.)

L’emplacement du thermostat affecte-t-il le refroidissement?

Quelle que soit la température extérieure, l’emplacement du thermostat aura un impact sur la performance des systèmes de chauffage et de climatisation. Un thermostat au mauvais endroit dans la maison peut donner une fausse lecture, qu’on appelle aussi la charge fantôme. Bien que plus courante durant l’hiver, elle se produit aussi en été. Un thermostat dans la partie la plus chaude de la maison va maintenir un flux constant d’air frais, même s’il fait 25°C (78°F) ou moins dans le reste des lieux. Évitez de placer le thermostat dans les endroits suivants:

• Espaces éclairés par un soleil direct, donnant une fausse lecture trop élevée.

• Directement au-dessus des évents, donnant une fausse lecture trop basse.

• La cuisine, qui est souvent la pièce la plus ensoleillée et la plus chaude, donnant une lecture supérieure erronée.

• À proximité des portes et des fenêtres, où le soleil et la chaleur ambiante peuvent donner une lecture trop élevée.

N’hésitez pas à utiliser un ventilateur de plafond dans la même pièce qu’un thermostat. Il va rafraîchir les gens, mais pas l’air ambiant, et n’aura aucun impact sur la lecture du thermostat.

Comment maximiser votre thermostat

Pour optimiser votre confort et vos économies énergétiques, il serait peut-être indiqué d’avoir un meilleur thermostat. Voici diverses options, dont une qui permet d’ajuster la température selon l’heure et l’occupation des lieux.

• Le thermostat intelligent se connecte au système wifi, et s’ajuste selon un horaire programmé, ou une anticipation météorologique quotidienne. Certains permettent de détecter les mouvements dans chacune des pièces, pour chauffer ou refroidir selon qu’il s’y trouve ou non quelqu’un.

• Les thermostats programmables ont souvent une application de contrôle à distance, alors que d’autres modèles plus simples exigent un paramétrage du thermostat mural. On peut programmer les températures en fonction de l’usage domestique. Vous pouvez, par exemple, programmer des températures plus élevées durant la semaine quand la maison est vide, et plus fraîches durant les weekends.

• Les thermostats wifi se connectent au service Internet sans fil de votre maison, et vous permettent de vérifier et de modifier la température à distance, à partir d’une application sur votre cellulaire ou votre tablette.

