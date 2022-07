Top 15 des objets les plus volés

6 / 15

BONDART PHOTOGRAPHY/Shutterstock

Console de jeux vidéo

Les consoles de jeux vidéo valent de plus en plus cher. Pensez-y. Le prix d’une simple console dépasse 500$ et vous n’avez pas encore tous les équipements requis ni les jeux. Évaluez la valeur totale du coin jeux vidéo de votre maison en calculant les montants pour les manettes, les étuis, les branchements, les volants et autres accessoires et vous verrez que c’est une mine d’or pour les voleurs qui peuvent rapidement le revendre à bon prix.