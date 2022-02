Réduire ses dépenses grâce à la rénovation énergétique

Depuis quelques années, le phénomène de la rénovation énergétique connaît un essor au Canada. De plus en plus de gens souhaitent vivre dans des logements plus abordables et plus écologiques. Selon le site du gouvernement du Canada, les bâtiments produisent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Aujourd’hui, il est possible de rénover son logement afin de réduire ses émissions de gaz.

D’emblée, la rénovation énergétique inclut «tous types de travaux qui permettent d’améliorer la performance énergétique du logement». Plus précisément, ce sont «toutes modifications qui permettent de réduire l’énergie consommée par un logement ou de mieux l’utiliser pour améliorer la qualité de l’environnement des occupants», explique Danielle Monfet, professeure au département de génie de la construction de l’ École de technologie supérieure (ÉTS) . Le fait de remplacer les équipements de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air pour des modèles plus performants et efficaces ou encore de troquer vos vieilles ampoules pour des DEL, entre autres, entre également dans la rénovation énergétique. De plus, vous augmenterez la valeur de la maison grâce à ces améliorations.

2 / 6

Arturs Budkevics/Shutterstock

L’isolation, un aspect à ne pas négliger

On peut diviser la rénovation énergétique en plusieurs types de travaux. D’abord, l’isolation est d’ailleurs un aspect qui peut grandement jouer sur la consommation d’énergie d’un bâtiment. Une quantité considérable de chaleur est souvent perdue dans la toiture lorsque celle-ci est mal isolée.

L’isolation des murs est aussi essentielle pour assurer une économie maximale d’énergie. Isoler l’intérieur et l’extérieur peut permettre d’économiser jusqu’à 25% d’énergie en «minimisant l’échange de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur», précise Katherine D’Avignon, co-directrice du Laboratoire de thermique et science du bâtiment (LTSB). Il en est de même pour les portes et les fenêtres, qui représentent aussi un élément majeur de l’isolation du bâtiment. Les fenêtres plus anciennes peuvent laisser s’échapper beaucoup de chaleur en hiver, et installer une pellicule plastique n’est souvent pas suffisant. Selon Mme D’Avignon, l’installation de nouvelles fenêtres peut éliminer les courants d’air et améliorer le confort des occupants.

Fait étonnant, l’isolation des planchers est tout aussi importante! Installer des panneaux isolants au plafond de la cave peut aider à garder la chaleur de la maison, et ainsi réduire l’utilisation du système de chauffage. «Dans tous les cas, il faut s’assurer que les travaux ne causeront pas de problèmes de qualité de l’air dans le logement ou de condensation dans le mur», ajoute Katherine D’Avignon.

Le calfeutrage des fenêtres, par exemple, est l’une des rénovations que l’on peut réaliser soi-même.