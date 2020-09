Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un chalet dans les bois

5 / 7

Avec l'aimable autorisation de STRUCTURE TECH

Budget d’entretien de la toiture

Un entretien régulier du toit est impératif dans une résidence forestière, car votre toiture subit tous les éléments. Les grands arbres la protègent des dégâts causés par le vent, mais elle n’est pas à l’abri des chutes de branches, de noix, de cônes, de déjections d’oiseaux, etc.

De plus, la neige et la glace resteront plus longtemps durant l’hiver par manque de soleil. Pour prévenir l’infiltration et avoir un toit en bon état, il faut notamment remplacer les bardeaux endommagés, investir dans une bonne souffleuse à feuilles et utiliser une échelle pour enlever les débris qui s’accumulent dans la gouttière.

