10 choses à s’offrir pour 1 milliard de dollars

GREGOBAGEL/GETTY IMAGES

La maison la plus coûteuse aux États-Unis

On l’appelle «The One» et elle est située à Bel-Air, à Los Angeles. Inscrite au coût de 500 millions de dollars, c’est la résidence privée la plus coûteuse sur le marché immobilier américain. Comme vous pouvez vous y attendre, elle est gigantesque: 5 piscines, 20 chambres, 30 salles de bains, une salle de cinéma de 36 places, une allée de quilles, un garage pour 30 voitures et une boîte de nuit. Le tout s’étend sur 100 000 pieds carrés. Si vous oubliez votre cellulaire quelque part, ça pourrait vous prendre des semaines à le retrouver!

Quoi qu’il en soit, soyez conscient des conséquences d’un achat immobilier précipité!