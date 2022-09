Maison Tess: draps et literie de luxe fabriqués au Canada

Maison Tess.

Ce n’est pas un hasard si la jeune entreprise – fondée en 2017 par Laura Nezri – a vu ses ventes en ligne exploser durant la pandémie. Ceux et celles qui connaissent bien la marque savent que Maison Tess. est une référence pour les consommateurs qui recherchent une literie qui a non seulement du style, mais qui offre de la qualité et de la durabilité. Et maintenant, en fabriquant localement la marque peut garder un œil sur la qualité de sa production, limiter la surproduction, et réduire sa consommation de carburant et d’énergie.

Leur nouvelle manufacture certifiée GOTS (textile biologique et écologique) garantit que l’usine limite l’utilisation de produits chimiques toxiques, réduit activement les déchets, limite l’utilisation excessive d’eau et applique des normes sociales et environnementales strictes. Et traite ses employés et la planète avec le plus grand respect.

Les nouveaux arrivages de la Maison Tess. étaient présentés cette semaine dans leurs bureaux de Montréal. Deux nouvelles couleurs: Rose Argile et Vert Céladon. Et leur magnifique teinte Ambre qui sera disponible en trois styles de tissus différents: Coco Linen™, Mousseline de coton, et Percale de coton. Ces articles seront disponibles dès cet automne dans leur boutique en ligne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur maisontess.com.

