Ping et Gaston: les canetons de la pandémie

En confinement

Au cours de la dernière année, au nom du confinement, j’ai eu à inventer toutes sortes de raisons pour justifier des achats pas vraiment nécessaires. J’ai commandé en Espagne un pull en coton tricoté main et des coussins en Suède, mais la chose la plus réjouissante et la plus… insolite que j’ai «ajoutée au panier» était une paire de canetons.

Cela s’est produit en juin 2020, lorsque mon mari, Joaquin, mon fils de cinq ans, Leo, et moi en étions au troisième mois du confinement. J’avais alors depuis longtemps mis fin à la mascarade qu’était notre école à la maison, et il n’y avait ni colonie de vacances ni jeux chez les amis – ou, quand il y en avait, c’était moi la partenaire, et j’étais épuisée. Même nos deux chats semblaient de plus en plus accablés par notre présence constante, regrettant l’époque où, tel leur hôtel privé, la maison n’accueillait des humains qu’à l’occasion et uniquement pour l’entretien.

Je m’étais donc rabattue sur Instagram et sur l’apparente perfection de la vie des autres lorsque je suis tombée sur la photo qu’avait prise une amie de deux minuscules canetons dorés dans son salon. Je lui ai immédiatement écrit. Elle m’a expliqué qu’elle les hébergeait pour une ferme du sud de l’Ontario. Qu’il était possible d’adopter les nouveau-nés et de les élever aussi longtemps qu’on le désirait, c’est-à-dire, en général, ainsi que l’expliquait le site web de la ferme, quelques semaines, le temps pour les canetons de passer d’une enfance duveteuse à une adolescence plus turbulente et plus enveloppée. Ce programme contribuait à financer la ferme et, me suis-je dit, nous apporterait ce dont nous avions nous-mêmes besoin: un peu de joie et de spontanéité; un sentiment de confrérie.

