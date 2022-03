Le lapin de la fertilité

3 / 5 Chinnapong/Shutterstock Le spectre de l’infertilité À presque 40 ans, je savais que mes chances d’être un jour enceinte diminuaient. J’avais consulté plusieurs spécialistes et supporté les questions personnelles, les examens et les interventions. Je savais par ailleurs que la démarche, couplée au désespoir de ne pas pouvoir avoir d’enfant, menaçait ma santé mentale. Je dis souvent que l’expérience de l’infertilité, c’est faire le deuil de ce que nous avons perdu sans l’avoir jamais connu – un deuil qui ne se surmonte que quand on renonce enfin à l’espoir de connaître cet être que nous ne verrons jamais. Il s’agit d’un deuil que comprennent beaucoup mieux ceux qui ont eu à l’affronter. La famille et les amis ont tout fait pour nous réconforter mais, avec le temps, il m’a semblé plus simple de porter seule ces sentiments que d’essayer de les expliquer. Combien de fois – et combien de mois – pouvez-vous être en manque d’un enfant hypothétique, un enfant que vous ne pouvez pas avoir, avant que ce désir ne vous détruise? Combien de temps avant de passer à autre chose, si tant est que vous en soyez capable? Voici les signes d’infertilité que tous les couples devraient connaître.

4 / 5 fizkes/Shutterstock Heureux événement Quelques semaines ont passé, laissant nos annonces sans réponse. Des gens sont venus voir Pascal pour le prendre et le caresser derrière les oreilles. Plusieurs ont offert de l'adopter, mais tous ont finalement renoncé – un partenaire allergique, un voyage en préparation, l'hésitation devant une telle responsabilité. Au cours de ce moment passé en sa compagnie, j'ai appris des tas de choses sur les léporidés, notamment que le nôtre était bien un lapin domestique – plus précisément un Rex, une race à la fourrure duveteuse d'aspect velouté originaire de France. J'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup de lapins abandonnés, surtout autour de Pâques, quand on les offre pour le plaisir avant de tout simplement les abandonner. Enfin, j'ai appris qu'ils vivaient en bande et que, d'instinct, ils battaient le sol de leurs pattes arrière pour signaler un danger aux congénères du terrier. Je l'ai constaté moi-même, car malgré mes efforts pour offrir à Pascal un cadre rassurant et confortable, malgré mon désir de le garder avec nous, les trois autres animaux de la maison le terrifiaient. Après avoir longtemps reporté son départ, nous avons fini par appeler un refuge pour qu'on lui trouve un vrai foyer. Quelques jours plus tard, un samedi matin de mai, notre petit lapin a été confié à deux femmes chargées de le faire adopter. Il avait passé un mois avec nous et la séparation a été difficile. Nous lui avons dit au revoir en lui caressant une dernière fois les oreilles. C'est étrange. Nous nous attachons très rapidement à des choses qui ne nous ont jamais vraiment appartenu; de même sommes-nous séduits par des idées et des vies que nous aurions pu vivre. J'aurais voulu garder le lapin et j'ai souffert en rangeant la cage et en balayant la paille dans la pièce, mais j'étais heureuse de confier Pascal à un refuge, de lui avoir offert un foyer rassurant en attendant qu'il en trouve un meilleur. Notre invité surprise a entre-temps ouvert une parenthèse au milieu de mes pensées envahissantes, un espace où rediriger mon attention, et accordé un répit à mon désir ardent. Une semaine après lui avoir fait mes adieux, j'étais enceinte.