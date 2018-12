Huit garnitures à cocktails pour enjoliver vos boissons des Fêtes

Impressionnez vos invités en leur servant des boissons maison ornées de garnitures à cocktails attrayantes, faciles à faire et parfaites pour le temps des Fêtes.

1 / 1

Bombay Sapphire

Pour préparer des boissons qui flattent le palais et en mettent plein la vue, il vous faut deux éléments essentiels : des spiritueux artisanaux de qualité et d’ingénieuses garnitures à cocktails faciles à faire. Lors de votre prochaine soirée en tête-à-tête ou réception des Fêtes, servez des boissons agrémentées de magnifiques garnitures. Vous pouvez aussi apporter tous les ingrédients dont vous avez besoin chez vos hôtes pour épater la galerie.

Du céleri, du concombre et des tomates cerises

Au lieu de garnir uniquement votre César d’une branche de céleri, faites preuve d’originalité en enfilant un morceau de céleri, une tomate cerise et une lamelle de concombre sur un pique-fruits. Pour une note encore plus personnelle, remplacez la vodka par un gin bien équilibré, comme celui de marque Bombay Sapphire aux saveurs fraîches et vives, qui permet de créer des mélanges exceptionnels.

Une rondelle d’orange confite

Un Negroni est généralement garni d’un quartier ou d’un zeste d’orange. Il suffit pourtant de quelques ingrédients (des oranges, du sucre granulé et de l’eau) et de quelques minutes pour préparer des rondelles d’orange confites qui plairont à coups sûrs. Vous pouvez aussi utiliser des rondelles de pamplemousse, de citron ou de lime confites pour sucrer délicatement les cocktails au goût d’agrumes.

Des graines de grenade

Versez le classique gin tonique sur des graines de grenade pour le faire rougir de plaisir. Il est aussi possible de sucrer davantage les graines et de les alcooliser en les laissant macérer dans un mélange de gin et de sucre durant quelques semaines avant de les ajouter au cocktail. Les graines de grenade restantes peuvent servir de garniture à crème glacée ou être incorporées à des recettes de tartes ou de gâteaux aux fruits.

Des glaçons à la menthe

La plupart des fruits ou des fines herbes fraîches peuvent être déposés dans un plateau à glaçons rempli d’eau et placé au congélateur. Les feuilles de menthe représentent un excellent choix au temps des Fêtes et conviennent à une large gamme de cocktails. Vous pouvez mettre des glaçons à la menthe dans un Tom Collins tout en vous assurant que le spiritueux utilisé renferme des aromates choisis à la main et infusés doucement à la vapeur pour saisir l’éclat et la pureté de leurs saveurs, comme c’est le cas du gin Bombay Sapphire.

Des framboises enfilées sur une tige de romarin

Cette garniture entre dans la catégorie « jolie mais peu pratique », sauf si vous préparez un cocktail aux notes de romarin ou de framboise. Elle donne néanmoins une touche résolument festive à la majorité des cocktails, notamment lorsqu’elle surgit d’un martini ou qu’on la place sur le dessus d’un verre. Ambiance des Fêtes garantie!

Bombay Sapphire

De la racine de gingembre tranchée

Qu’il soit préparé de façon classique avec de la vodka ou encore avec du gin pour faire changement, on peut donner un air rustique à un Moscow Mule épicé en garnissant le rebord d’un gobelet en cuivre de quelques tranches de gingembre frais. Il s’en dégage alors une vive odeur poivrée qui ravit à chaque gorgée.

Des fraises et du basilic

Vous pouvez rehausser un gin fizz mousseux en lui ajoutant des morceaux de fraises et du basilic. Il sera ainsi parsemé de joyeuses teintes de rouge et de vert pas trop criardes, en plus de se révéler des plus savoureux. Couronnez le tout de feuilles de basilic fraîches et de tranches de fraise.

Des fleurs comestibles

Un vase de fleurs égaye toute pièce de la maison et lui procure une touche de raffinement. Des fleurs entières ou des pétales comestibles produisent le même effet sur les cocktails. Peu importe si vous préparez un gimlet, un vin blanc panaché ou un martini, vous pouvez l’embellir sans en altérer le goût en y déposant une rose, une violette, un hibiscus, une pensée ou un brin de lavande.