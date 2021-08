Gâteau au fromage au chocolat

Dans un petit bol, combiner la chapelure de biscuits et le sucre, puis incorporer le beurre. Presser au fond d'un moule à charnière de 9 po, graissé. Mettre de côté. Au micro-ondes, faire fondre les grains de chocolat, puis remuer jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Mettre de côté.

Dans un grand bol, battre le fromage à la crème, le sucre et la farine jusqu'à ce que le mélange ait une consistance lisse. Ajouter les œufs et battre à faible intensité jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Incorporer la vanille et le chocolat fondu jusqu'à homogénéité. Verser la garniture sur la croûte.