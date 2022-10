11 variétés de poires (et les meilleures façons de les manger)

Comment manger les poires Forelle : La saveur de cette variété est très douce avec des tonalités distinctes d’épices (certains diront de cannelle). Quoi de mieux que d’utiliser des Forelles pour concocter notre gâteau aux épices et aux poires ; parfait par temps froid!

Bien qu’elles soient disponibles au supermarché du coin, les poires Forelle proviennent d’Allemagne (et signifient «truite» en allemand). À maturité, leur texture reste plus ferme que la plupart des autres poires.

Comment manger les poires Rocha : Les poires Rocha se cuisinent de toutes les façons, s’adaptent à tous les plats et accompagnent parfaitement le fromage et les salades comme dans cette salade de poires au fromage cottage .

La poire Rocha est une poire d’hiver, généralement importée de la région ouest du Portugal (elles ont été découvertes à Sintra en 1836). De taille moyenne, elle est ronde, de couleur jaune tachetée au col brunâtre. Ce fruit d’Appellation d’origine contrôlée n’a subi aucune manipulation génétique et conserve donc toutes ses propriétés naturelles d’origine.

11 / 11

KennStilger47/SHUTTERSTOCK

Crimson

Les poires Crimson sont de taille plutôt petite et sont en forme de larme. Leur peau est lisse et recouverte de lenticelles ou de pores proéminents. Les poires Crimson sont aromatiques, douces et très juteuses avec une saveur acidulée aux touches florales. Elles sont disponibles de la fin de l’été au milieu de l’hiver.

Comment manger les poires Crimson: Elles peuvent être coupées en tranches et mélangées dans des salades de pâtes, servies comme garniture sur une pizza ou encore jointes à des bols de smoothies ou de céréales.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos merveilleuses et délicieuses recettes!