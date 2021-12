Notre délicieuse recette de lait de poule végétalien

Du lait de poule sans les œufs? C’est possible… et c’est même délicieux! Cette recette de lait de poule végétalien offre un résultat semblable à la recette traditionnelle, avec les mêmes saveurs et le côté onctueux que nous aimons.

Notre recette de lait de poule végétalien est parfaite pour tous ceux qui ont des allergies alimentaires ou des restrictions diététiques. Servez-vous-en un grand verre et installez-vous devant l’un de ces films de Noël sur Netflix. Et profitez-en bien!

La recette traditionnelle du lait de poule est composée d’œufs, de lait, de crème, de sucre et d’épices. La nôtre utilise des noix de cajou crues trempées et du lait de coco en conserve, ce qui donne une boisson riche et décadente. Il suffit de mettre le tout dans le robot culinaire et de mixer jusqu’à l’obtention d’un liquide parfaitement lisse.

Conseils rapides pour faire du lait de poule végétalien maison

Faire tremper les noix de cajou dans l’eau pendant la nuit pour les ramollir. Cette étape est cruciale et ne doit pas être sautée!

Pour obtenir une consistance encore plus crémeuse, mettez le lait de coco en conserve au réfrigérateur pendant la nuit. D’autres laits végétaux peuvent être utilisés, mais le résultat ne sera pas aussi onctueux.

Le sirop d’érable est un excellent substitut végétalien au sucre.

Comment faire du lait de poule végétalien

Ingrédients

½ tasse de noix de cajou, crues

1 boîte de 15 onces de lait de coco

¼ de tasse d’eau

2 c. à table de sirop d’érable, plus ou moins selon les goûts

1 c. à thé d’extrait de vanille

½ c. à thé de cannelle moulue

¼ de c. à thé de noix de muscade moulue

¼ de c. à thé de clous de girofle moulus

Préparation

Étape 1: Faire tremper les noix de cajou

Déposer les noix de cajou crues dans un bol et les couvrir d’eau froide. Couvrir et laisser reposer toute la nuit. Pour un lait de poule végétalien plus crémeux, il est conseillé de placer également la boîte de lait de coco au réfrigérateur pour la nuit.

Étape 2 : Mélanger les ingrédients

Au moment de préparer le lait de poule végétalien: égoutter les noix de cajou et les transférer dans un mélangeur à haute vitesse. Ajouter les autres ingrédients au robot et mixer jusqu’à ce que le mélange soit complètement lisse.

Étape 3: Servir immédiatement ou réfrigérer pour plus tard

Garnir d’un bâton de cannelle et de muscade moulue et servir immédiatement, ou laisser refroidir au réfrigérateur. Se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur. Remuer avant de servir.

Qu’en est-il du lait de poule végétalien acheté en magasin?

Si vous n’avez pas envie de préparer une version maison de cette boisson festive, vous pouvez désormais trouver du lait de poule végétalien à l’épicerie.

