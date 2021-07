1 / 6

Andrey_Popov/Shutterstock

Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième émetteur au monde de gaz à effet de serre. On y apprend aussi que chaque Canadien jette en moyenne 79 kilos de nourriture par année, soit 20 kilos de plus que son voisin américain. Et pourtant, réduire son gaspillage alimentaire pourrait faire économiser jusqu’à 1700$/année!

Ces chiffres, Jean-François Archambault les connaît très bien. Il a d’ailleurs vu de près les mauvaises habitudes de gestion alimentaire au Québec. Pour ce diplômé en gestion hôtelière de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec ayant longtemps travaillé comme serveur, elles devaient changer. Sa réponse: la fondation de La Tablée des chefs, en 2002, une entreprise sociale destinée à récupérer les (nombreux) surplus générés par les hôtels, les restaurants, etc. En 2018, la Tablée livrait près de 670 000 portions à des personnes et à des familles en situation d’insécurité alimentaire. Sans compter son volet éducatif (Les Brigades culinaires, Cuisine ton avenir) pour donner aux jeunes du primaire et du secondaire le goût de mettre la main à la pâte, les techniques culinaires étant de moins en moins enseignées à l’école comme à la maison.

En mars 2020, à l’aube d’une pandémie qui allait bouleverser nos vies et précipiter beaucoup de gens dans un isolement angoissant, Jean-François Archambault ne s’est pas tourné les pouces. Il a mobilisé les plus grands chefs du Québec tout à coup réduits au chômage, et favorisé la réouverture des cuisines pour répondre aux besoins urgents de milliers de Québécois en situation précaire. Le programme Cuisines solidaires a suscité une mobilisation sans précédent, mais son combat contre le surpoids de nos poubelles est loin d’être terminé.