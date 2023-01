Nos meilleures recettes avec du jello

Pour plus d’idées de recettes santé, apprenez-en plus sur ces 26 meilleures recettes de biscuits sans culpabilité !

Ces cubes de jello étagé sont amusants et appétissants! On peut changer les couleurs selon la célébration. Et les enfants en raffolent!

Gâteau renversé aux fraises et à la rhubarbe

Ce dessert coloré est parfait à la fin du printemps ou durant l’été lorsque la rhubarbe est fraîche et abondante. On le prépare avec un mélange à gâteau, et il est très apprécié dans les repas-partage. On fait même la queue pour y goûter! (Si vous aimez les fraises, vous devez essayer l’une de ces recettes avec des fraises.)