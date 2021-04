Recette de smoothie au matcha (que cette diététiste fait à répétition)

De plus, il est absolument délicieux. Un matcha de qualité dégage des notes terreuses et végétales, sans aucune amertume.

C’est une option nutritive qui change de votre boisson caféinée habituelle, en raison de ses nombreux antioxydants et de tous les nutriments qu’il contient. Le matcha est reconnu pour ses bienfaits pour la santé. Et il s’agence facilement à tout. Il se mélange parfaitement à toutes sortes de laits, dont ceux aux amandes, à la noix de coco ou à l’avoine. On peut en mettre dans les pains et les gâteaux, les crêpes et les smoothies.

Il faut encore faire d’autres recherches pour mieux cerner les bienfaits santé de l’EGCG. Selon l’analyse d’études parue dans Biomedicine & Pharmacotherapy, il protégerait des maladies cardiovasculaires en diminuant, entre autres, la formation de plaque artérielle et d’hypertrophie cardiaque, et le risque d’infarctus.

Les antioxydants dont regorgent le thé vert et le matcha sont des catéchines , qui neutralisent les molécules nocives, ou radicaux libres, provoquant l’inflammation. Un bas niveau d’antioxydants et une hausse de radicaux libres peuvent provoquer un stress oxydatif , qui accroît le risque de maladies chroniques comme les cardiopathies, le diabète de type 2 et certains cancers.

Le matcha et une mine de nutriments, en plus de contenir beaucoup d’antioxydants qui protègent la santé.

Autres bienfaits nutritionnels du matcha

Malgré leurs résultats mitigés, des études ont tracé un lien entre le thé vert et la perte de poids. Une synthèse portant sur 11 recherches, publiée dans l’International Journal of Obesity, estime que l’EGCG du thé vert aurait un impact positif sur la perte de poids et le contrôle du poids.

Une autre étude, dans l’European Journal of Clinical Nutrition, estime que le thé vert peut diminuer l’appétit, ralentir l’absorption des graisses et stimuler le métabolisme, tout ceci en faveur d’une perte de poids.

Le thé vert pourrait également diminuer la probabilité de certains types de cancers et de maladies hépatiques, selon le Journal of the American College of Nutrition. Une étude du journal Molecules montre que les catéchines du thé vert pourraient jouer un rôle favorable sur la santé cérébrale.

Le matcha recèle également de la théanine, un composé qui peut calmer et relaxer, sans effet de somnolence. On note que le matcha contient environ 64mg de caféine par tasse, le thé vert, 18mg, et une tasse de café frais moulu, 96mg.

La recherche définira un jour avec plus de précision la nature de ses bienfaits sur la santé, mais l’on sait déjà qu’il est très prometteur, tant pour le corps que pour l’esprit.