Le guide de la santé intestinale

Ces bactéries colonisent le système digestif dès notre naissance. S’y ajoutent des variétés provenant du lait maternel, des lieux où nous vivons, de l’environnement, des personnes que nous rencontrons, de notre nourriture, et même des animaux qui vivent avec nous. À l’âge de trois ans, notre microbiote intestinal a plus ou moins sa composition définitive.

Privées d’oxygène, elles décomposent des molécules du chou en dégageant un acide qui donne à la choucroute son goût piquant. C’est un peu ce qui se produit dans vos intestins lorsque vous mangez: des bactéries y décomposent la nourriture et la transforment en vitamines, acides aminés et autres nutriments essentiels – et aussi, en gaz. D’ailleurs, méfiez-vous de ces aliments qui provoquent gaz et maux de ventre.

Notre microbiote intestinal a une grande influence sur notre santé physique et mentale. Mais de quoi parle-t-on au juste? Imaginez un pot rempli de nourriture fermentée, comme de la choucroute. Si on le regardait au microscope, on verrait qu’il grouille de bactéries. Elles prolifèrent pendant que le chou trempe dans la saumure, à l’abri de l’air.

Après quelques jours, Kaitlyn se sentait déjà mieux. «La douleur et la fièvre avaient disparu, et je pouvais manger sans crainte de vomir», dit-elle. Elle devait encore éviter certains aliments susceptibles de déclencher une crise, mais avait commencé à reprendre du poids.

Des tests ayant exclu la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH), son médecin de famille a diagnostiqué un syndrome du côlon irritable (SCI), trouble chronique qui provoque des crampes, des douleurs et des ballonnements intestinaux ainsi que des épisodes de constipation et de diarrhée.

Quand le microbiote va, tout va!

Les divers types de bactéries qui vivent dans nos intestins nous aident à digérer, mais pas seulement. On sait depuis peu qu’elles influent sur d’autres parties de notre corps, dont le système immunitaire, le cerveau et l’appareil cardiovasculaire.

«Il y a un dialogue permanent entre le microbiote intestinal et le reste de notre organisme», explique le Pr Gabriel Perlemuter, gastro-entérologue à l’hôpital Antoine Béclère, à Clamart, près de Paris, et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. L’intestin est un écosystème. Et comme tout écosystème prospère, il est en bonne santé quand sa flore est variée, forte de centaines de genres de bactéries. Pour faire simple «quand on est en bonne santé, le microbiote est en bonne santé aussi. Et réciproquement!», indique le spécialiste qui a notamment travaillé sur l’interaction entre les bactéries intestinales et le fonctionnement hépatique.

Ainsi le Pr Perlemuter a par exemple montré que, selon la flore qui peuple vos intestins, nous serons plus ou moins exposés à la toxicité de l’alcool ou encore plus ou moins susceptibles de développer une hépatite non alcoolique (NASH). Ces observations valent également pour le pancréas, qui sera plus ou moins sujet à souffrir d’une inflammation (pancréatite) en fonction du microbiote.

