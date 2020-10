Essayez ce smoothie au café pour un déjeuner protéiné santé

2 / 4

SHIFT DRIVE/SHUTTERSTOCK

Les avantages du café pour la santé

Dans une étude portant sur plus de 50 000 femmes – réalisée par JAMA Internal Medicine –, les chercheurs ont découvert que le risque de dépression diminuait à mesure que la consommation de caféine augmentait. Les femmes qui buvaient de deux à trois tasses de café par jour avaient un risque plus faible de souffrir de dépression que celles qui buvaient une tasse ou moins par semaine.

Il semblerait que l’acide chlorogénique – un polyphénol antioxydant présent en forte quantité dans le café – peut réduire l’inflammation et jouer un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques, y compris l’obésité.

Une étude publiée dans Nutrition Reviews (2018) – qui a analysé 30 études précédemment publiées – a révélé que la consommation de café est inversement associée au diabète de type 2. C’est probablement dû aux effets antioxydants et anti-inflammatoires du café et à son impact positif sur le contenu et la diversité des bactéries intestinales bénéfiques.

D’autres recherches ont démontré que le café est bénéfique pour la santé du cœur, qu’il peut également améliorer la concentration et aider à récupérer après un entraînement.

Si vous ne supportez pas la caféine, vous pouvez vous tourner vers le café décaféiné, qui offre des avantages similaires à son homologue caféiné.

Ne commettez plus ces erreurs courantes lorsque vous préparez du café!