Comment faire une sauce Alfredo végétalienne

Cette sauce Alfredo végétalienne – faite à base de noix de cajou, sans produits laitiers et sans gluten – est riche, crémeuse et pleine de saveur.

1 / 9

TanyaCPhotography/Shutterstock

Avant que l’auteure de cet article ne développe une intolérance au lactose, des plats de pâtes (comme ce fettucine Alfredo maison) faisaient partie de son menu hebdomadaire. Mais on peut, selon elle, préparer une sauce Alfredo sans produit laitier, et plus facilement qu’on ne le croit. Apprenez à faire la différence entre allergie et intolérance alimentaire.

Le succès d’une sauce Alfredo végétalienne repose sur le trempage des noix de cajou. Lorsque vous mixez des noix de cajou avec de l’eau, vous obtenez une crème douce et soyeuse, qui a peu ou pas de goût. C’est la base parfaite pour une sauce végétalienne!