Chocolat de Pâques fait au Québec: nos coups de cœur

Ça y est le printemps est là et Pâques arrive à grands pas, ce qui n’est pas pour déplaire à nos papilles gustatives! C’est le moment de l’année pour célébrer le chocolat: qu’il soit noir, au lait, praliné ou blanc, voici nos coups de cœur.

Helena Cauvet

Arhoma

La boulangerie artisanale Arhoma propose un délicieux choix de chocolat de Pâques. Une collection qui donne l’eau à la bouche, notamment une petite poule et un gâteau choco-pacanes (en format individuel ou pour 4 personnes). Ou laissez-vous tenter par ces petits animaux de la ferme, par le toucan au chocolat noir ou encore par le renard au chocolat au lait.

Pour plus d’information, visitez le site web d’Arhoma.

Prix: de 6.25$ à 20$

Pères Trappistes

Pères Trappistes

La nouveauté de 2022 est ce magnifique lapin de chocolat au lait et ses 7 pépites chocolatées mangue-quinoa et figue-quinoa que vous trouverez sous forme de boîte cadeau.

C’est aussi l’occasion de goûter à l’une (ou plusieurs…) des 16 figurines en chocolat, de différents formats (de 100g à 1600g – un lapin géant de 26 pouces!). Il y a de quoi se régaler.

Pour plus d’information ou pour consulter la liste des points de vente, visitez le site web des Pères Trappistes.

Prix: environ 50$ pour le lapin géant et 11.99$ pour le Lapin mangue et figues

Juliette et chocolat

Juliette et chocolat

Juliette et chocolat propose cette année un choix surprenant de saveurs avec des moutons pralinés ou à la noix de coco. Découvrez le mignon Théophile le lapinou, des gnomes ou des sucettes originales (et drôles!). Ah! Et n’hésitez pas à opter pour les œufs surprise à casser pour passer un bon moment en famille.

Pour plus d’information, visitez le site web de Juliette et chocolat ou rendez-vous dans l’une de leurs boutiques.

Prix des moutons: 22.95$

Chocolats favoris

Chocolats favoris

Entrez dans le monde féérique des licornes et des dragons ou d’Edgar, la voiture à la barbe à papa! Vous pourrez y retrouver également des animaux en chocolat plus classique, mais tout aussi délicieux! Proposez une activité ludique aux enfants grâce à cette trousse de décoration pour embellir ces délicieux cocos de Pâques.

Pssit: il n’y a pas que les cocos que vous pouvez décorer, il y a aussi la licorne, la voiture, le mouton ou le lapin!

Pour plus d’information, visitez le site web de Chocolats favoris ou rendez-vous dans l’une de leurs boutiques.

Prix de la trousse de décoration: 19.99$

