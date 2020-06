13 superaliments d’été pour les hommes

PIXEL-SHOT/SHUTTERSTOCK

Avocat

«Les hommes sont plus à risque de cancer colorectal que les femmes», explique Kelli Shallal, diététicienne à Phoenix. « Les avocats fournissent une dose importante de fibres! Or, c’est prouvé, les fibres diminuent le risque d’obésité et de cancer colorectal.»

Pour Sarah Koszyk, diététicienne et auteure d’un livre qui propose 365 collations pour chaque jour de l’année, 365 Snacks for Every Day of the Year, «l’avocat est le “fruit du bonheur”, car il peut stimuler l’humeur et diminuer les symptômes de dépression».

Apprenez-en plus sur les puissants bienfaits et vertus de ce fruit santé.