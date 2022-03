Concours routine découverte de Chroma Absolu

salonespacek

Pour préserver l’intensité de la couleur, la brillance du cheveu et pour éliminer les frisottis indésirables, découvrez l’incontournable routine Découverte de Chroma Absolu! Des soins qui se concentrent sur la préservation de la couleur – de l’intérieur vers l’extérieur – afin de procurer la résilience nécessaire à la fibre capillaire.

Le trio que nous faisons tirer, d’une valeur de 193$, comprend le Bain riche Chroma respect – conçu pour les cheveux colorés, il convient toutefois à tous types de cheveux pour réparer et réhydrater; le Masque Chroma filler – qui permet une cicatrisation et un renforcement en profondeur et le Soin acide Chroma Gloss – un révélateur d’éclat pour des cheveux brillants! Le concours se déroule du 1er au 31 mars 2022.

Consultez ici le règlement du concours.

(L’information remplie dans ce formulaire sera utilisée pour l’envoi du prix au gagnant et seul l’adresse de courriel sera utilisée pour l’abonnement à l’infolettre Cette semaine.)