Emploi: répondre à la question «Pourquoi devrait-on vous embaucher?»

Au cours d’un entretien d’embauche, il faut être prêt à répondre à toutes les questions relatives à l’emploi et à votre expérience. Malgré l’intensité de votre préparation pour la rencontre qui peut se tenir en personne, au téléphone ou même par Skype, la vraie question piège reste : pourquoi devrait-on vous embaucher?

2 / 5

Pressmaster/Shutterstock

Faites preuve de modestie

« La réponse parfaite à cette question devrait comporter de l’enthousiasme, de la confiance et de la modestie », selon Ken Coleman, interviewer et conférencier de SiriusXM. « Si l’emploi convoité est dans vos cordes et permet de mettre à profit tous vos talents dans votre domaine de prédilection, faites un grand sourire et répondez avec entrain : “C’est le travail qui répond le mieux à mes attentes. J’ai les compétences requises et la passion qu’il faut pour en faire profiter l’équipe et l’entreprise”. »

N’oubliez jamais de placer ces 9 mots lors de votre entrevue.