13 signes de harcèlement sexuel au travail… à prendre au sérieux!

ISTOCK/M_A_Y_A

Affichage de documents offensants ou suggestifs

Le harcèlement sexuel au travail ne fait souvent pas qu’une seule victime, selon les experts. Un poste de travail qui affiche des éléments grivois peut causer un embarras général. «Ce qui paraît futile ou même distrayant pour les uns peut être tout à fait choquant pour les autres», souligne Elaine Howell. N’hésitez jamais à signaler tout élément décoratif scabreux chez vos collègues. On ne devrait jamais mettre votre réputation et votre emploi en jeu pour avoir exprimé vos inquiétudes, si minimes soient-elles. De plus, «des mécanismes de protection contre les représailles sont en place», précise Sheerine Alemzadeh, co-fondatrice de Healing to Action, un organisme sur la violence fondée sur le genre au travail.