MOI M’AIME, cent autoportraits pour la bonne cause

Présenté par la Banque Nationale du Canada, du mardi 5 mai 2020, dès 17h30 jusqu’au lundi 18 mai, 20h30, ce vernissage cherche à modifier notre regard sur la santé mentale. Également, et à soutenir la mission du CAP qui accompagne dans leur processus d’intégration sociale et/ou professionnelle, les personnes présentant des problèmes de santé psychologique.

Cette année encore, 100 personnalités et artistes ont généreusement accepté de relever le défi et ont réalisé leur autoportrait. Venez les encourager alors qu’ils se dévoileront, sans filtre ni retouche. Le CAP invite donc le grand public, les amateurs d’arts visuels, les collectionneurs et tous ceux qui ont la cause de la santé mentale à cœur à assister virtuellement au vernissage à l’adresse suivante: www.macause.com/moimaime/encan.

Vous pourrez y découvrir les autoportraits d’une centaine de personnalités et artistes, allant de Bruny Surin à Michel Tremblay, en passant par Daniel Bélanger, Mylène St-Sauveur et le caricaturiste Serge Chapleau.

Les autoportraits seront mis en vente dans le cadre d’un encan qui se déroulera exceptionnellement en ligne cette année, alors que les éditions précédentes avaient lieu au Musée des Beaux-Arts.

NOUS M’AIME, 1001 autoportraits dans un pays en quarantaine

Dans le contexte actuel extraordinaire dans lequel nous sommes tous plongés, Le CAP s’est senti le devoir de souligner l’importance de l’art dans le maintien d’une saine santé mentale. Le public de tout âge et tout horizon est invité à se prêter, à son tour, à l’exercice de l’autoportrait en toute candeur, seul, en couple ou en famille.

Parrainée par la Banque Nationale, l’idée est de constituer une grande mosaïque qui gagnera de l’ampleur tout au long de la quarantaine. Pour jeter un œil aux autoportraits déjà publiés sur les pages de NOUS M’AIME 2020, visitez la page Facebook ou encore le compte Instagram de l’évènement.