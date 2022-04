L’Insectarium de Montréal fait peau neuve

Marie-Claude Ouellet

L’équipe de l’Insectarium a travaillé plus de trois ans pour développer un musée inspiré de l’habitat des insectes. Celui-ci propose aux visiteurs de modifier le regard qu’ils posent sur eux. «Mon souhait le plus cher est que la métamorphose de l’Insectarium entraîne aussi celle du public dans son rapport aux insectes. Encore trop souvent méconnus et sous-estimés, les insectes sont indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes», déclare Maxim Larrivée, directeur de cette institution muséale. En effet, ces bestioles jouent des rôles écologiques primordiaux en tant que pollinisateurs, décomposeurs et garde-manger nourrissant une foule d’animaux.

D’entrée de jeu, on est impressionné par la beauté du bâtiment de verre agrémenté d’un immense jardin pour les pollinisateurs. De l’intérieur, on a une vue imprenable sur le jardin botanique qui se renouvèlera au fil des saisons. La visite de l’exposition débute en empruntant un tunnel obscur qui mène à d’étroites galeries souterraines donnant l’impression de déambuler dans une fourmilière. Les enfants apprécient cette section appelée les Alcôves, car elle leur permet de se glisser dans la peau d’un insecte. En plus de s’amuser à se faufiler dans les couloirs, ils découvrent comment les insectes perçoivent le monde grâce à leurs sens.

On pénètre ensuite dans la salle Tête-à-tête où l’on entre en contact avec les pensionnaires de six vivariums tels que des phasmes (insectes bâtons) et des mantes orchidées.

Après cette rencontre intime, on débouche dans le Dôme, un vaste espace au plafond cathédrale. Les murs supportent 72 vitrines mettant en valeur quelque 3000 spécimens naturalisés. Ces derniers sont présentés au moyen d’une technique sans épingles apparentes développée par les techniciens de l’Insectarium. Certaines vitrines renferment des insectes regroupés par couleurs, dont certains sont de véritables joyaux. Devant tant de beauté, les exclamations d’admiration fusent de toutes parts. D’autres vitrines regroupent les spécimens selon des thématiques comme la taille, le dimorphisme sexuel et le camouflage. Les visiteurs qui le désirent peuvent obtenir des informations supplémentaires en interrogeant les animateurs ou en recourant à une application mobile ou aux écrans tactiles disposés dans l’exposition.

Après avoir été ébahi par l’éventail de tailles, de formes et de couleurs des insectes naturalisés, on émerge dans le Grand Vivarium, une serre baignée par la lumière du jour. Au milieu de la végétation luxuriante (cultivée dans les serres adjacentes au vivarium), on côtoie des centaines d’insectes en liberté, y compris des papillons virevoltant autour de nos têtes. On y trouve également des organismes plus discrets tels que des mille-pattes, des phasmes et des fourmis coupeuses de feuilles.

Des valeurs éthiques

Fidèle à son engagement de préserver la biodiversité mondiale, l’Insectarium présente uniquement des insectes dont les populations naturelles se portent bien. Il privilégie l’approvisionnement auprès de fermes d’élevage équitables qui ont à cœur la protection des milieux naturels.

Un bâtiment durable

Les firmes d’architectes et d’ingénieurs chargées de la métamorphose de l’Insectarium ont été sélectionnées à la suite d’un concours international. Visant la certification LEED Or, ce projet intègre plusieurs caractéristiques écoénergétiques: chauffage par géothermie, éclairage naturel et DEL, matériaux dotés d’une longue durée de vie et gestion responsable des eaux.

Informations pratiques

Ouverture au public: 13 avril 2022

Durée de visite: environ 1h30

Réservations requises (heure fixe)

Pour télécharger l’application mobile

