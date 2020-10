Les mythes entourant l’heure d’été

5 / 6

Mythe: l’heure d’été est salutaire pour nous

La vérité: Plus d’heures d’ensoleillement peut vouloir dire plus de vitamine D, mais de nombreuses études ont aussi associé l’heure avancée à une hausse des accidents de la route et des problèmes de santé.

Une étude suédoise réalisée en 2008 et publiée dans le New England Journal of Medicine – fondée sur des informations recueillies sur une période de 20 ans – a révélé une plus forte incidence d’infarctus dans les trois premiers jours de la semaine après avoir avancé ou reculé l’heure. Selon Manitoba Public Insurance, il y aurait eu une augmentation de 20% des accidents sur les routes du Manitoba lorsqu’on a avancé l’heure au printemps de 2014. Aussi, les changements qui se produisent dans le rythme circadien peuvent provoquer des céphalées de tension et mener à des jours, voire à des semaines, d’inconfort.

