Les dates importantes qui ont marqué l’histoire du Québec depuis 75 ans

27 / 30 Broue.ca La dernière représentation de Broue – 2017 Broue est une comédie théâtrale dont l’action se déroule dans une taverne où différents personnages hauts en couleur échangent sur leurs vies. Elle a été présentée plus de 3000 fois sur une période continue de 38 ans et vue par plus de 3 millions de spectateurs depuis sa création en 1979. Broue est donc considérée comme le plus grand succès de l’histoire du théâtre au Québec. Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier ont offert la dernière représentation le 22 avril 2017. Avec de nouveaux interprètes (Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville) et une nouvelle mise en scène, Broue 2.0 a vu le jour en 2019.



28 / 30 Creative Commons - Lëa-Kim Châteauneuf La marche pour le climat à Montréal – 2019 Le 27 septembre 2019, la plus grande manifestation de l’histoire du Québec s’est tenue dans les rues de Montréal. Selon les organisateurs, environ 50 0000 personnes ont pris part à cette marche. Le but était de démontrer son appui à la cause environnementale et de protester contre l’inaction des gouvernements en matière de lutte aux changements climatiques. Le cortège était mené par la militante écologiste d’origine suédoise Greta Thunberg.