Scarlett Johansson et Black Widow: Marvel se met au féminin

3 / 10 Marvel Studios Une sororité à la russe Après le drame survenu dans Avengers: Endgame, la présence de Black Widow dans le futur du MCU devenait improbable. Mais le personnage est à ce point populaire qu’une solution s’est vite imposée, d’autant qu’elle était dans l’air depuis des années: exploiter son passé – lointain, mais aussi moyennement proche. Il avait déjà été fait mention de la Chambre rouge où Natasha et plusieurs fillettes russes avaient été entraînées à devenir de véritables machines à tuer appelées… des Black Widows (Veuves noires). On y retourne ici de visu. Un retour en arrière d’autant plus important que la «famille» de Natasha revient dans son présent alors que le personnage vit une période d’errance après, chronologiquement, les événements relatés dans Avengers:Civil War. En effet, Natasha est mise au fait d’une conspiration qui pourrait avoir des effets dévastateurs à l’échelle de la planète. Pour l’écraser avant qu’il ne soit trop tard, elle refait équipe avec Alexei et Melina (David Harbour et Rachel Weisz), qui ont été ses «parents» assignés d’office quand elle était enfant; et, surtout, Yelena (Florence Pugh), sa «sœur». Les retrouvailles, on l’imagine, ne sont pas de tout repos entre les deux espionnes, l’une étant passée à l’ennemi (les États-Unis) alors que l’autre est restée fidèle aux valeurs inculquées dans la Chambre rouge. Georges St-Pierre joue George Batroc pour Marvel: retrouvez notre entrevue avec Georges St-Pierre au sujet des sportifs au cinéma.

4 / 10 Marvel Studios Nouvelle venue Fraîchement débarquée dans le MCU, la polyvalente Florence Pugh (Midsommar, Les filles du docteur March) a sauté dans cette nouvelle aventure avec le même appétit que le personnage de Yelena qui, elle, déserte la Chambre rouge «et peut, soudain, faire ce qu’elle veut… et vivre! Elle peut s’acheter les vêtements qu’elle désire, même une veste avec plein de poches!» rigole la jeune comédienne en faisant référence à une inside joke présente dans le long métrage. «Et puis, on se rend compte rapidement qu’elle est un peu comme cette jeune assistante compétente… mais merveilleusement ennuyante qui dit toutes les bonnes choses au mauvais moment.» On le sent, ce nouveau chapitre du MCU mêle l’humour aux émotions et à l’action.