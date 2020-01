15 films et séries à surveiller en janvier: les suggestions de Sonia Sarfati

9 / 15

🎬 Shaun le mouton – Le film – La ferme contre-attaque – 17 janvier

Film d’animation de Will Becher et Richard Phelan.

On regarde le titre et on sourit. On regarde l’affiche et on sourit encore plus. On regarde les images et on fond. C’est la magie de la série et des films en stop-motion produits par Aardman Animations.

Cette fois-ci, une extra-terrestre bleue ressemblant vaguement à un lapin atterrit près de la ferme de Shaun. Le mouton et ses copains vont bien s’amuser en sa compagnie. Sauf que, comme dans E.T., il faudra l’aider à rentrer chez elle, là-haut dans le ciel.