15 films et séries à surveiller en octobre: les suggestions de Sonia Sarfati

15 films et séries à surveiller en octobre, par notre chroniqueuse Sonia Sarfati.



Jack Nicholson et, surtout, Heath Ledger ont créé des Joker inoubliables. Jared Leto s’y est cassé les dents. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour reprendre le rôle. He comes le film récompensé du Lion d’or à Venise: Joker, de Todd Phillips, réalisateur capable de passer de The Hangover à War Dogs. Mettant en vedette l’intense Joaquim Phoenix, qui fait ici merveille.

Librement inspiré du puissant roman de Naomi Fontaine et couronné du Grand Prix au récent Festival de cinéma de la ville de Québec, Kuessipan, disent ses premiers spectateurs, est un film émouvant d’humanité. Il est non seulement réussi, mais il est important.

🎬 Matthias et Maxime – 9 octobre

Drame de Xavier Dolan. Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan et Pier-Luc Funk.

Sorti bredouille du dernier Festival de Cannes, Matthias et Maxime, huitième long métrage de Xavier Dolan, n’en a pas moins ému la Croisette. On y suit deux copains d’enfance dont l’amitié se teinte de malaise après qu’ils aient eu à s’embrasser pour les besoins d’un court métrage.

On y retrouverait les thèmes de prédilection du cinéaste – de retour en selle après l’expérience moins convaincante de The Death and Life of John F. Donovan – mais sur un registre plus mélancolique et avec une nouvelle retenue. Signe de maturité chez le (encore) jeune prodige?