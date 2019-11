15 films et séries à surveiller en novembre: les suggestions de Sonia Sarfati

Il demeure traumatisé des événements dramatiques survenus à l’hôtel Overlook, il est alcoolique et il a des problèmes de gestion de la colère. Comme son père. Oh, et ses pouvoirs psychiques réapparaissent soudain! Pour le pire (pour lui) et pour le meilleur (pour les spectateurs, on l’espère).

Sous sa forme romanesque, la suite de The Shinning a reçu des critiques tièdes. Il y avait pourtant de très très bonnes choses dans Docteur Sleep. On espère que ce sont ces choses-là qui se retrouveront à l’écran, dans cette histoire où Danny, l’enfant-lumière, est devenu adulte.

📺 Le Mandalorien (The Mandalorian) – 8 novembre

Série en 8 épisodes. Avec Pedro Pascal, Gina Carano et Nick Nolte. (Disney+)

C’est avec cette série créée par Jon Favreau et ancrée dans l’univers Star Wars que Disney lance sa plateforme. Cinq ans après les événements survenus dans Return of the Jedi, donc entre la chute de l’Empire galactique et l’émergence du Premier ordre, un mercenaire trouve refuge aux confins de la galaxie.

L’armure, le casque et la cape de ce Mandalorien font immédiatement penser à Boba Fett. Mais Jon Favreau et ses nombreux… bras droits ont affirmé qu’il y avait bien des différences entre le nouveau venu et le célèbre chasseur de primes. À suivre!