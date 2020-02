15 films et séries à surveiller en mars

15 / 15

TVA Films

🎬 Les traducteurs – 27 mars

Thriller de Régis Roinsard. Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko et Eduardo Noriega.

On lit le résumé et on se dit, joie!, Les traducteurs a tout pour être un Knives Out français! Bienvenue dans la luxueuse maison où 9 traducteurs sont enfermés et isolés de tout. Leur mission? Traduire ce qui pourrait-être le dernier «Harry Potter» ou Dan Brown: un best-seller mondial, dont le contenu est tenu secret. Sauf que bientôt, les 10 premières pages sont coulées sur internet. Le pirate menace de mettre tout le reste en ligne si on ne lui verse pas une rançon.

Ça sent la partie de Clue ou le roman d’Agatha Christie! Et c’est très excitant.