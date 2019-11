15 films et séries à surveiller en décembre: les suggestions de Sonia Sarfati

15 films et séries à surveiller en décembre, par notre chroniqueuse Sonia Sarfati.



Netflix

📺 Une histoire de mariage (Marriage Story) – 6 décembre

Drame de Noah Baumbach. Avec Scarlett Johansson, Adam Driver et Laura Dern (Netflix).

Après une sortie courte et limitée au grand écran, ce nouveau drame signé Noah Baumbach arrive sur Netflix et il est tout simplement à ne pas manquer. On parle ici d’un sans-faute. Probablement le meilleur film de l’excellent cinéaste à qui l’on doit The Squid and the Whale et While We’re Young.

Sur le plan de l’écriture, cette histoire d’un couple parfait… si ce n’est qu’il en route pour le divorce, est du Woody Allen sans les personnages névrosés (et les scandales). L’un des meilleurs films de 2019.